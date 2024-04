Las mujeres que migran en grupo o cuentan con una red familiar están un poco más protegidas, pero otras son enganchadas desde el camino, porque les ofrecen seguridad en el trayecto, llegar a un lugar y un trabajo; son engañadas y las llevan a lugares de prostitución .

El religioso mencionó que también pondrán énfasis en atender a mujeres en movilidad que están embarazadas, pues el trayecto les genera diversos problemas por su condición. Platicando con trabajadores de Hospital Juárez de México, sabemos que ha habido muertes de bebés y mamás, está el caso reciente de una migrante haitiana y su bebé .