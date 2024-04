Gustavo Castillo García y Sergio Ocampo Arista

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 12

El cuarto tribunal colegiado en materia penal, con sede en el estado de México, determinó otorgar un amparo a José Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, y ordenó dictar una nueva resolución y definir si se confirma el auto de vinculación a proceso o se considera que la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala, no aportó los elementos para que sean procesados por delincuencia organizada. Los dos acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no podrán salir de prisión.

La resolución del tribunal colegiado confirmó la sentencia de amparo del juzgado cuarto de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de México, que concedió inicialmente la protección de la justicia federal al ex alcalde y su esposa, al considerar que el Ministerio Público Federal no aportó elementos suficientes para acreditar la vinculación de ambos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.

La justicia federal consideró que los argumentos aportados por la Fiscalía Especial para el Caso Ayot-zinapa resultaron infundados e inoperantes para revertir el amparo promovido contra el auto de formal prisión dictados a Abarca y su esposa por delincuencia organizada.

Ambos inculpados enfrentan dos acusaciones penales más: una por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, en las que no tienen derecho a la libertad condicional o bajo fianza.