Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 9

En la reconstrucción colectiva de lo que sucedió en el periodo de la llamada guerra sucia, entre 1965 y 1990, todavía faltan testimonios de una comunidad importante de víctimas y de testigos que nunca han hablado y cuyos relatos tendrían grandes aportes para conocer la verdad, aseveró Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de losRíos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, desaparecida el 5 de enero de 1978.

Por ello, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, convocó a quienes tienen información sobre su madre y las graves violaciones a derechos humanos de esos años, a que las compartan a través del correo electrónico: [email protected].

En entrevista, explicó que desde hace tres años habilitó dicha vía de comunicación, mediante la cual principalmente ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad; sin embargo, no pierde la confianza de que en algún momento pueda llegar lo que esperamos . Que todavía no lo reciba no significa que por eso nos vamos a dar por vencidos , expresó.