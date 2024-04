En entrevista, la senadora de Morena resaltó: por supuesto, los jueces concederán amparos interpuestos contra leyes, pero las sentencias tendrán efectos sólo para el quejoso, no para otras personas físicas o morales, como ahora ocurre .

Durante el largo debate que el miércoles se dio en el Senado en torno a las modificaciones a la Ley de Amparo, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que esa reforma es inútil, ya que en el Artículo 106 se posibilita a jueces y magistrados a otorgar suspensiones de leyes no sólo para quien lo solicita.

Hizo notar que la reforma a la Ley de Amparo, que es la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, es acorde con el principio de relatividad de las sentencias establecido en la Carta Magna, en el sentido de que se limitarán a proteger y amparar a quienes lo solicitaron.

El otro objetivo de la modificación a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo es garantizar el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes que emitan el Congreso federal y los congresos locales , que no podrán ser frenadas por una suspensión provisional del juez, antes de llegar al fondo del asunto.

Resaltó que, dado que no hay un límite sobre el tiempo que puede durar una suspensión provisional, los quejosos se pueden ir con a misma, sin importar cuándo el juzgador vaya al fondo del asunto.

Y si una suspensión dura 10 años con efectos generales, nunca va a entrar en vigor una norma de la que hay sólo presunción de inconstitucionalidad , dado que no se ha probado que va en contra de la Carta Magna. Lo más delicado, recalcó Sánchez Cordero, es que hay miles de resoluciones y de sentencias de amparo no resueltas, que quedan sólo en la forma, porque muchos jueces no van al fondo del asunto y todo lo desechan, lo sobreseen o todo es improcedente para ellos .

Sobre la aseveración de los opositores de que la reforma traerá un gran rezago en la resolución de juicios de amparo, la ministra en retiro recalcó que ese rezago está desde hace mucho tiempo.