Tenemos un estudio que comenzamos en 2009 y seguimos haciéndolo. Sabemos que las juventudes ya no se asocian tanto con partidos; ellos van mucho más por las causas, y si algún partido o candidatura toca los temas que les interesan, probablemente volteen a verlo . Agregó que no necesariamente porque un aspirante sea joven llamará al voto joven .

Precisó a La Jornada que los jóvenes representan entre 28 y 30 por ciento de la lista nominal, y los de 18 a 19 años son los que más sufragan, pero esa tendencia cae entre los 20 y 25. Explicó que ello ocurre debido a que a los 18 años es la primera vez que vas a una urna a tomar una decisión desde lo adulto, y la desconexión viene porque les prometen muchas cosas y no cumplen y piensan que todos los políticos son iguales, que todo sigue igual o peor. Es el desencanto de haber creído y que luego no volteen a verlos otra vez .

La agrupación ha estudiado el caso de Movimiento Ciudadano ( ellos van por el voto joven ), pero descartó que la estrategia sea adecuada. Además, resaltó que la mayoría de los integrantes de este grupo de edad no están en las universidades, por lo que hacer campaña primordialmente en esos espacios no es suficiente: Debemos ver a esa mayoría de jóvenes que casi nadie ve, que están en las fábricas y el empleo informal y sus condiciones de vida quizás les apartan mucho de esa idea de esta juventud vinculada a lo educativo. Este tipo de jóvenes tiene una narrativa diferente .

En la elección federal de 2018, la agrupación realizó un análisis de redes sociodigitales de candidatos a la Presidencia y de coaliciones, y es curioso que quieren el voto joven, pero no le hablan a las juventudes: tienen poca vinculación con éstas .