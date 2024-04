Fabiola Martínez, Jessica Xantomila y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 6

El sistema electoral de México requiere de una amplia y profunda reforma, señaló Felipe de la Mata, magistrado de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “El sistema electoral ya hace rato que dio de sí, hace rato que requiere algo más que una chaineadita”.

Durante la presentación del libro Justicia constitucional electoral, De la Mata insistió en que el sistema requiere una cirugía mayor; es previsible e inminente –consideró– que apenas inicie la siguiente legislatura se presenten iniciativas en la materia, luego de que la Suprema Corte de Justicia anuló, en un hecho sin precedente, la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese contexto, consideró importante repensar estos temas, de la mayor trascendencia para el país, y para ello son muy útiles obras como la que se presentó ayer, coordinada por Jaime Arturo Verdín Pérez, doctor en Derecho por la UNAM, y Juan Rivera Hernández, también investigador, que agrupa los textos de 21 autores.

Este libro es importante –añadió De la Mata– porque en la actualidad es imposible hablar de democracia sin pensar en la protección de los derechos humanos, es decir, no sólo son urnas.

No son países democráticos aquellos en los que no hay respeto irrestricto al estado de derecho y protección a los derechos humanos, en particular de las minorías, dijo.

La próxima reforma electoral, abundó, deberá tener una visión democrática, donde no se trate sólo de garantizar que el voto cuente, sino donde se aseguren los derechos humanos de todas las personas, así como una representación digna y efectiva de los grupos en situación de desventaja.

En tanto, el magistrado presidente de la sala especializada del TEPJF, Luis Espíndola, resaltó sentencias históricas en materia dereconocimiento a la autonomía de los pueblos indígenas, garan-tía del derecho al voto de las personas privadas de su libertad, derechos humanos y democracia.