Para el mandatario, lo fundamental es revertir las reformas neoliberales a las pensiones, porque si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores gobiernos, les iría muy mal a quienes se retiren en el futuro. Rechazó que la iniciativa pretenda confiscar, expropiar o robar el dinero de los trabajadores: los que roban son otros; no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos .

López Obrador recordó que el fondo compensatorio tendrá varias fuentes de financiamiento, entre ellas estos adeudos de las Afore y de 6 a 8 mil millones de pesos de la liquidación de la Financiera Rural. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía que iba a generar cierta polémica por esto, la dejáramos para después. Pero, ¿por qué me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día 1º de mayo, el Día del Trabajo? Como una reivindicación a los trabajadores de México .

Tras cuestionar nuevamente las mentiras del bloque conservador sobre la reforma que propone crear un fondo compensatorio para mejorar las jubilaciones de quienes se retirarán con el régimen de las reformas de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un no tienen llenadera a las instituciones financieras. El año antepasado y el año pasado son los de más utilidades de los bancos en la historia de México. ¿Qué cosa es lo que quieren? ¿No hay límites?

Al presentar el panorama en que operan las Afore, destacó que aun cuando se redujeron a la mitad, las comisiones les permiten subsanar los gastos de operación y tener utilidades importantes. Sin embargo, aún hay reticencia para cumplir la ley y transferir los recursos de cuentas no reclamadas al IMSS, como dispone la ley, pues de las 259 mil 945 cuentas en esta situación en las 10 Afore, sólo han entregado 946 millones de pesos, que contrastan con los 41 mil 500 millones a que asciende el monto global en esas condiciones.

▲ El director de la Consar, Julio César Cervantes, presentó en la mañanera un panorama de los rendimientos de las Afore. Foto Presidencia

Millonarios adeudos

Aunque la Afore Azteca no es la que más adeuda, el mandatario hizo particular énfasis en esta administradora propiedad de Ricardo Salinas Pliego –con quien tiene diferencias por el multimillonario adeudo de impuestos de Grupo Azteca– porque ésta sólo ha entregado al IMSS 19.7 millones de pesos de cuentas no reclamadas, cuando el monto es de mil 847 millones. Ha regresado sólo uno por ciento.

Cervantes desagregó los adeudos de recursos de las cuentas no reclamadas de las administradoras, entre las que destacó Afore XXI Banorte (asociación público privada operada por ese banco y el IMSS), con 76 mil 140 cuentas en esta condición que suman 9 mil 360 millones de pesos, de los cuales sólo han reintegrao 284.7 millones, y Principal, que tiene 29 mil 36 cuentas no reclamadas, con un saldo de 6 mil 255 millones de pesos, y sólo ha regresado 115 millones.

En cuanto a las comisiones, destacó que éstas se redujeron 1.01 por ciento en 2018 a 0.566 en 2023, una baja de 50 por ciento. Derivado de la reforma de 2020, entre 2023 y 2030, los trabajadores recibirán en sus cuentas un billón 500 mil pesos adicionales, lo cual generará un incremento en los activos y aumentará sus pensiones .

Al director del IMSS, Zoé Robledo, le correspondió contestar las críticas a la reforma, por lo cual subrayó que ésta señala claramente que no se tocarán las cuentas activas. Aseguró que el derecho de los trabajadores a reclamar sus recursos es imprescriptible. La reforma de 2020 estableció que una persona que no reclamara, por cualquier razón, después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla: las Afore tenían que regresar ese dinero al IMSS y éste al trabajador .

El director del Infonavit, Carlos Martínez, sostuvo que se ha pretendido infundir miedo al decir que el fondo de las pensiones será administrado por el Banco del Bienestar, cuando serán recursos adscritos al Banco de México en un fideicomiso de la Secretaría de Hacienda, con un comité técnico, además de que estará claro que no podrá ser utilizado como mecanismo para financiar déficit público. Al igual que el IMSS y el Issste, las cuentas de vivienda también son imprescriptibles.