Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 4

Acapulco, Gro., Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de MC, señaló ayer en la 87 Convención Bancaria, realizada en la zona Diamante del puerto, que el actual gobierno dejará una herencia maldita a las fuerzas armadas, al asignarles funciones que no les corresponden, como la administración de empresas estatales.

Pidió no subestimar las formas de expresión y tendencias de los jóvenes, y criticó que la población no haya sido advertida con tiempo del peligro que representaba el huracán Otis, que devastó Acapulco el pasado 25 de octubre. Consideró fundamentales la participación y concientización de una generación, de la que se había dicho que no intervenía en política.