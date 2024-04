Néstor Jiménez, Dora Villanueva y Julio Gutiérrez

Enviados

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 4

Acapulco, Gro., La candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, advirtió a los banqueros que si continúan “seis años más de Morena, se nos va el nearshoring; bye, bye, nearshoring”.

Al asistir a la 87 Convención Bancaria, organizada en un hotel de este puerto, también acusó que la reforma de pensiones que se discute en el Congreso de la Unión busca que el gobierno se quede con el dinero de particulares. “Tengo la impresión de que es una trampa lo que están haciendo… ahorita son los de 70 años y más, al rato vamos a ser todos”, aseveró, y llamó a defender las Afore.

Por la tarde, en reunión con empresarios hoteleros locales, quienes le expresaron que se sienten abandonados, consideró que tras el huracán Otis no llegó el Plan DN-III ni hubo la atención necesaria porque el Ejército estaba en otras cosas, entretenido bacheando carreteras, cuidando aeropuertos, en aduanas, haciendo trenes .

La abanderada opositora inauguró ayer la pasarela de presidenciables, quienes se presentaron por separado ante los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM). Ahí, lanzó constantes críticas al gobierno federal y comparaciones entre sus propuestas con las de su contrincante de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum.

Al ingresar, hubo tímidos gritos de ¡presidenta, presidenta! de algunos asistentes, y durante su mensaje se escucharon fuertes aplausos, pero sin arengas. En su exposición, planteó nueve propuestas para el crecimiento económico, pero fueron sus críticas al Presidente de la República y a la candidata morenista en las que puso mayor énfasis.

Gálvez recordó que hace seis años, cuando Andrés Manuel López Obrador acudió como candidato a la convención, amenazó que si no ganaba la elección se soltaría el tigre , pero soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo , gritó.

Tras proponer un gobierno que sea fuente de certidumbre, se pronunció por un Poder Judicial independiente y condenó el vulgar asedio del Presidente y su candidata contra la Corte y el Poder Judicial , lo cual desató una oleada de aplausos; apuntó que Sheinbaum y Morena son capaces de devastar un poder constitucional con tal de proteger a su cómplice Arturo Zaldívar .

Sobre la relocalización de empresas, visualizó un escenario negativo con un nuevo gobierno morenista. Enseguida, pidió a los banqueros: despierten; no dejemos ir la mejor oportunidad que hemos tenido en una generación para impulsar nuestra economía. ¡Hay que sacudirnos el temor y atrevernos a lograrlo, porque el mundo no nos va a esperar! .

Momentos después, los llamó a reflexionar . Argumentó que hace seis años les aseguraron que no cancelarían el Aeropuerto de Texcoco, y muchos se la creyeron. Hoy les dicen que no van a tocar el sistema de pensiones, pero vean lo que está ocurriendo con las Afore. No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de Afore con un Poder Judicial sometido a la voluntad del Ejecutivo .

En respuesta a las preguntas del moderador, señaló que para atender el tema de las pensiones, “lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. Ese dinero tiene nombre y apellido; a lo mejor está en Estados Unidos chambeando, por eso su cuenta está inactiva… Ojalá los mexicanos despierten y se den cuenta de que ahorita son los de 70 años y más, al rato vamos a ser todos. Ya se acabaron todos los cajones, y ahora van por los de nosotros”.

También planteó bancarizar la economía e insistió en que Pemex requiere un nuevo modelo de negocios. Aseguró que no estaría pensando en reforma fiscal .

Por la tarde, en su encuentro con un centenar de empresarios hoteleros, criticó que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), busque la relección: no hizo su trabajo y espero que los acapulqueños no sean güeyes y se acuerden lo que pasó esos días .