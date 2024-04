Julio Gutiérrez, Roberto González Amador y Dora Villanueva

Enviados

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 3

Acapulco, Gro., El gobierno federal cumplió el compromiso hecho al inicio de la administración de no cambiar las reglas con que operan las instituciones de crédito y propiciar un ambiente que impulsara su crecimiento y el de la economía, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su última participación como jefe del Ejecutivo federal en una Convención Bancaria.

Les agradezco mucho. Ya no estaré en la próxima convención; me voy a Palenque en cinco meses; me despido de ustedes por anticipado. Me han tratado muy bien, con respeto, y considero que han sido correspondidos: los he tratado con respeto y he cumplido los compromisos que hice al inicio de mi gobierno , dijo, lo que provocó los aplausos del público.

Al iniciar su presentación, y en tono bromista, López Obrador anunció a los banqueros que les iba a mostrar los otros datos sobre su gestión, con una presentación en la cual se expuso la situación económica y social que se vive en el país de 2018 a la fecha. Su comentario provocó la risa de directivos bancarios, dirigentes empresariales y legisladores que integraban el auditorio.

En un recuento sobre la situación laboral, el Presidente planteó que hoy en día el país está casi en pleno empleo , al mismo tiempo que hay un récord en el salario de los trabajadores, que en promedio es de 17 mil 554 pesos mensuales.

Luego presentó una lámina en la cual destacó la revaluación que tiene el peso respecto al dólar, de poco más de 18 por ciento en los últimos cinco años, para después decir que de mucha ayuda son las remesas de los mexicanos que radican en el extranjero, a quienes calificó de héroes y heroínas de sus familias y del país en general.