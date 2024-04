D

ina Boluarte, presidenta de Perú, hizo una serie de declaraciones en las que de manera poco velada llamó a dar carpetazo a las indagatorias por su enriquecimiento inocultable e inexplicado desde que desplazó del poder al depuesto Pedro Castillo. La mandataria dijo que no caerá en distracciones menores en referencia a las revelaciones de que posee una extensa colección de joyas y relojes de lujo, así como de que en los meses recientes ha recibido depósitos en su cuenta bancaria por 267 mil dólares (su sueldo anual asciende a apenas 50 mil dólares). También llamó a dejar atrás la trivialidad y el odio y afirmó que los odios no generan desarrollo, los odios no permiten avanzar .

Estos dichos son un reflejo fiel del desparpajado cinismo con que se conduce Boluarte y del absoluto desprecio por la legalidad y la democracia que exhibe la práctica totalidad de la clase política peruana. Debe recordarse que la abogada llegó a la Presidencia gracias al complot legislativo-judicial que depuso y encarceló a Castillo en diciembre de 2021, y que su ascenso fue visto como una traición por los ciudadanos que eligieron al maestro rural, puesto que para asegurar el apoyo legislativo y empresarial Boluarte desechó todo el programa de gobierno por el que votaron los electores. A su ilegitimidad pronto sumó un expediente represivo que la equipara con otros regímenes autoritarios surgidos del uso del aparato judicial para anular la voluntad popular: en sólo unos meses, más de 50 personas murieron a causa del abuso de la fuerza empleada para acabar con las manifestaciones que se extendieron por todo el país.