No obstante, el gobierno no sólo desatendió el llamado de la insurgencia, sino que en febrero avaló los diálogos regionales con la fracción de H, y en marzo anunció la conformación de una comisión de desminado humanitario en Nariño, considerada por el grupo ELN un reconocimiento de estatus internacional y de contendiente a dicho grupo, que nos suplanta, creando una disidencia protegida por el Estado . Analistas como el historiador y sociólogo Horacio Duque han llamado la atención sobre el cambio de estrategia del gobierno desde el nombramiento del ex comandante guerrillero Otty Patiño, compañero de armas del presidente Gustavo Petro en el M-19, como alto comisionado de paz.

Según Duque, no sólo en el caso del ELN sino en las negociaciones con el Estado Mayor Central, una de las dos disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el gobierno ha apostado a la división interna de las fuerzas rebeldes, generando un clima de desconfianza poco propicio para sacar adelante un proceso de paz .

Expertos locales se mostraron preocupados por las eventuales consecuencias de la actual crisis sobre el alto el fuego entre el gobierno y el ELN, que lleva más de seis meses y ha conseguido reducir drásticamente los impactos de la guerra en numerosas comunidades rurales.