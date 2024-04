Martín Sánchez Treviño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 25

Ciudad Victoria, Tamps., El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) a la alcaldía de Ciudad Mante, Noé Ramos Ferretiz, fue asesinado ayer cuando hacía un recorrido proselitista por calles de la colonia Azucarera; según testigos, un sujeto se le acercó y le asestó numerosas puñaladas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Una hora antes, el alcalde panista con licencia que buscaba su relección, transmitió por Facebook un breve encuentro con simpatizantes que lo habían invitado a desayunar.

Es algo muy especial que la gente me dé un vaso de agua, me invite un taco, un tamal; es algo que me alegra muchísimo. Me motiva a seguir trabajando , dijo ante la cámara.

Cerca de las 12:30 horas, cuando caminaba por las calles Cienfuegos y Envase, testigos dijeron que un individuo se le acercó y lo apuñaló, y enseguida huyó, ante la sorpresa de sus acompañantes.

La fiscalía estatal dijo que desde el momento de los hechos se abocó a la búsqueda del o los presuntos responsables del crimen.

Indicó que se presume la participación de un sujeto que usó un arma blanca y que las investigaciones están dirigidas para dar con el o los agresores con base en las características reveladas en las cámaras de seguridad del municipio.

El fiscal estatal, Irving Barrios Mojica, en un video de sus redes sociales, expresó que se inició la carpeta de investigación correspondiente. Las primeras indagatorias, agregó, permitieron a la dependencia estatal contar con las características físicas y vestimenta del autor, a fin de dar con su paradero,

Destacó que las averiguaciones se llevan a cabo con información de testigos, en colaboración con las policías de Investigación y Estatal; con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se recorrió la ciudad en busca de algún indicio.

Carecía de guardia personal

En diciembre de 2022, Ramos Ferretiz denunció en rueda de prensa, en el Congreso local que, de nuevo, él y su familia habían recibido amenazas a través de mensajes. En octubre de ese año, el gobernador entrante, Américo Villarreal, pidió retirar las guardias personales a políticos y funcionarios, entre ellos, al edil de Ciudad Mante.