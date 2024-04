Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 6

Carlos y Teresa eran dos soñadores mexicanos que compartieron convicción social, pero más aún, el amor.

Se conocieron cuando ambos eran estudiantes de las brigadas revolucionarias de Cuba, en los años iniciales de la Revolución. Desde ese entonces, se consideraron el uno al otro el amor de su vida .

Los sueños y los días en Cuba es la ópera prima de Jimena Perzabal, quien en un nostálgico documental narra la historia romántica de sus padres, Carlos Perzabal y Teresa Losada en un contexto de espacios, recuerdos, de amistades de aquellos años. Es la crónica de una generación que vivió la emoción y la novedad de la hazaña que comenzó aquel barco, el Granma, con el que se sucedió la transformación de la isla y en pensamiento en América Latina.

La cinta, que se exhibe en la Cineteca Nacional de las Artes (la de Churubusco), donde lleva tres semanas en cartelera, es la convocatoria a la reunión metafísica de una familia; proporciona una reconstrucción de identidades y quizá, una sanación de heridas.

Perzabal cuenta que hizo tres viajes a Cuba para rodar. En el primero no tenía claro cuál era el objetivo del documental. Lo que sí sabía era que tenía que recabar la mayor cantidad de entrevistas porque los personajes que buscaría y que eran importantes para la narración, ya estaban grandes de edad.

Al final supe que era contar la historia de amor de mis papás, dos mexicanos que por azares del destino se encontraron en una revolucionaria Cuba, donde se enamoraron locamente. Como dije, el cine es un trabajo en equipo y la creatividad de muchos logró al final la película , comenta la realizadora en entrevista con La Jornada.

Explica que cuando inició la Revolución cubana todo mundo –se refiere a los adeptos a esas ideas de cambio– viajó a Cuba. Era muy importante para los latinoamericanos y mi papá fue una de esas personas entusiastas que la apoyaban. Es de la primera generación de economistas de la Universidad de La Habana. Él cuenta que en la mañana tomaba clases en esa institución y por la tarde, enseñaba lo que había aprendido, porque no había tantos profesores .

La documentalista afirma que “la fuerza tan extraordinaria de la Revolución hizo que mis papás se enamoraran de sus maneras de pensar y de sentir, en aquel momento tan importante para el continente. En Cuba fue dónde tenía que darse el amor de mis padres. Como dice él en el documental son ‘cosas del destino’”.