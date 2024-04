El ex jugador auriazul Miguel España consideró que aunque este duelo sigue siendo uno de los más importantes del futbol mexicano, ha perdido la intensidad y el brillo que tenía en otros tiempos debido al amplio número de extranjeros y la escasez de canteranos que persiste en ambos planteles .

Asimismo, todo parece indicar que para este encuentro el técnico azulcrema, André Jardine, no hará cambios en su alineación habitual, por lo que jugará con todo su arsenal pese al duelo que sostendrán el próximo martes ante el Pachuca, correspondiente a la ida de las semifinales de la Concachampions.

Estimó que en la actualidad, este encuentro ya no es tan antagónico como lo era en mi época (en la década de los años 80 y princi-pios de los 90). Anteriormente, además de los equipos, se enfrentaban dos televisoras, y se trataba de canteras muy fuertes, con muy buenos jugadores. Hoy día ya no se aprecia la importancia de esta rivalidad, se ha perdido esa identidad que caracterizaba a cada plantel .

En ese sentido, el ex americanista Juan Carlos Mosqueda coincidió al opinar que la identidad que tenían hace años ambas escua-dras ha cambiado, al igual que en otros clubes importantes, como Cruz Azul y Chivas, pues no hay canteranos ni muchos ídolos, y la gente ya no se identifica con los jugadores actuales .

Para el choque de hoy, ambos ex jugadores consideran que el América luce como favorito, pues además de ser líder, lleva una racha de ocho partidos sin perder. No obstante, España apuntó que Pumas “ha venido a la alza en sus últimos encuentros y podría dar la sorpresa.