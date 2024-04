Alondra Flores Soto

Sábado 20 de abril de 2024

Lourdes Meraz aborda en su novela La orfandad de las semillas el tema de la maternidad subrogada y la reproducción asistida. En entrevista, comenta que más que plantear una postura política en torno a la capacidad de ser madres, le interesa plantear hasta dónde somos capaces de llegar en nombre de la esperanza y de nuestros deseos .

En el libro publicado en Barker Books la protagonista es Mariana, una ingeniera que al iniciar el proceso para embarazarse se encuentra con la infertilidad. La imposibilidad de cumplir con la reproducción da pie a una exploración de lo que ocurre con ella, su esposo Román, el joven mensajero Habacuc y Nora, quien ofrece su vientre para albergar el óvulo fecundado.

Meraz (Ciudad de México, 1980) propone ofrecer una mirada a la maternidad fuera de lo convencional, de la romantización y lo políticamente correcto. Escrita en primera persona por distintos personajes y un narrador onmisciente, construye una observación intimista de cómo la búsqueda de cumplir con el anhelo de ser madre puede continuar a pesar del dolor, muchas veces con la aniquilación de la emoción y el amor en pareja, con horarios inflexibles pensados para cumplir con un deber.

La escritora conversará sobre su segunda novela hoy a las 18 horas, en la Fiesta del Libro y la Rosa, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estará acompañada por la investigadora Berenice Romano y la sicoanalista Marling Cisneros.