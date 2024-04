Ángel Vargas

Mucho de mágico o sobrenatural tiene el gyotaku, técnica japonesa de estampación natural de peces u otras especies marinas. En parte, por su belleza y realismo, pues el espécimen reproducido pareciera estar con vida, dado la meticulosidad en los detalles de la impresión. Pero, sobre todo, por el efecto evanescente, entre espectral u onírico, que adquiere la imagen debido a la tinta empleada, como si el artista captara el alma o la esencia del ejemplar en cuestión.

De ello rinde testimonio la exposición Gyotaku: El camino del arte a través de la ciencia, que se exhibe en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el contexto del 95 aniversario del Instituto de Biología.

Integrada por 15 piezas en mediano y gran formato, la muestra es resultado de la sinergia entre la Colección Nacional de Peces (CNP) y Keisdo Shimabukuro, un nissei (hijo de inmigrante japonés y madre mexicana) apasionado por la vida marina, que utiliza el gyotaku como herramienta para vincularse con pescadores en distintos puntos del territorio nacional.

El gyotaku me da la posibilidad de estar con los pescadores, conocer sus historias de primera mano, atestiguar el trabajo que les cuesta conseguir el pescado para que se lo paguen en una miseria , explica el artista.

Me ha permitido alcanzar niveles de comunicación muy profundos e íntimos con ellos; me platican lo que es sobrevivir en condiciones de pobreza extrema, o que algún hijo ya se les fue por el mal camino, o los que ya están pensando en emigrar porque su economía está muy mal debido a que ya no pueden pescar como hacían antes. El gyotaku ha sido una gran herramienta.

La exposición es resultado de un proceso integrador entre la ciencia y el arte, donde cada pieza está respaldada por un profundo conocimiento sobre la especie representada.

Todas las obras han sido creadas con especies mexicanas, algunas de las cuales provienen de la colección de la CNP, otras realizadas directamente en el campo y algunas adquiridas en el mercado de La Viga, en la Ciudad de México.

Uno de los objetivos de la exposición es mostrar parte de esa gran diversidad de peces que habitan en las aguas de nuestro país. Pero no sólo hablar sobre las especies en sí, sino también sobre las circunstancias que amenazan su existencia, como la sobrepesca, el calentamiento global, la contaminación y la introducción de especies invasoras, por mencionar algunas , señala Keisdo Shimabukuro en entrevista.