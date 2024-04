D

e niño me encantaban los gansitos Marinela y cada vez que me daban dinero me causaba una desbordante ilusión ir corriendo a la tiendita a comprar uno. Lo devoraba con fruición y de allí, a esperar la siguiente dosis. Pero desde la pubertad me fui interesando en las lecturas y las escrituras, los amores, el activismo y las tertulias políticas y literarias y durante un par de décadas me olvidé de los gansitos. Una vez, cuando estaba por entrar en la treintena, en un viaje en automóvil por algún lugar polvoriento, alguien sacó de su mochila unos de esos bocadillos y nos los ofreció al resto de los pasajeros. Se me despertó de golpe el entusiasmo infantil dormido por años y además hacía hambre, así que acepté el ofrecimiento sin titubear, saqué el pastelito de su empaque y de una mordida le arranqué la mitad. La desilusión fue inmediata.

–Pero qué es esta mierda –dije, tragando con dificultad y con una inexcusable grosería para quien me había hecho el regalo. Ya no me pude comer el resto.

La cosa es que todos los que íbamos a bordo, incluido el generoso benefactor, coincidimos en el desagrado. El bodoque grasiento y empalagoso que acabábamos de llevarnos a la boca fue objeto de severas críticas. Alguien esbozó la explicación de que los gansitos ya no eran como los de antes. Uno más agregó que los procesos de producción se habían masificado tanto que se había descuidado la calidad; un tercero agregó que los ingredientes originales habían sido remplazados por parafinas de refinería mezcladas con azúcar en exceso. En esas disquisiciones se nos fue el tiempo hasta que llegamos a un comedero ínfimo en el que, sin embargo, encontramos alimentos más que aceptables, los engullimos y ya no volvimos a hablar de los gansitos.