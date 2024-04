En la parte final de una sesión de más de ocho horas, atiborrada de recriminaciones, se utilizó el punto relacionado con la sustitución de postulaciones a senadurías y diputaciones para revivir la discusión jurídica y política de si debía darse la candidatura al ex mandatario. Morena presentó el mes pasado un abultado legajo de pruebas que no fueron revisadas por el INE, supuestamente por falta de tiempo.

Gutiérrez Luna les refutó sus dichos de que García Cabeza de Vaca es un perseguido por rebelarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador: No, señor, no, no, no; hay un personaje al que su partido premió en el lugar número uno de la lista plurinominal para darle fuero, para evadir la justicia . Y sentenció: Se les borró la sonrisa porque les llegó la ley. Está bien, es el derecho de pataleo, pero la candidatura de (García) Cabeza de Vaca se acabó .

En tanto, el consejero Arturo Castillo sostuvo que el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero está intacto, y que el objetivo de notificar a poco más de 39 mil personas es precisamente generar certeza.

Prometió enviar correos, atención personalizada , a cada uno de los 39 mil 724 connacionales para explicarles por qué no procedió su registro, qué deben hacer para obtenerlo. Hay tiempo suficiente para ello , destacó.

Ordena bajar extractos de a mañanera del 12 de abril

Por la noche, la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto ordenó bajar extractos de la mañanera del 12 de abril pasado, pues, aseguró, los comentarios vertidos en esa conferencia de prensa pueden vulnerar los principios electorales.