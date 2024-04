La noche del miércoles, Gálvez habló en Space de X del libro Xingona, de la periodista Ivonne Melgar, que relata parte de su vida.

Gálvez expresó: “La gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil. He hecho el esfuerzo de usar traje sastre, que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad, me sentía fingida. Creo que voy a mandar al carajo muchas cosas que no estoy dispuesta a aceptar, y voy a ser yo, y si me quieren como soy, adelante.

“Muchos mexicanos me han dicho estos días: ‘sé tú’, y voy a ser yo. Y si una mujer con huipil no le gusta a los mexicanos, pues lo lamento. Creo que sí me puedo poner un traje sastre. He sido supergolpeada por mi sobrepeso, como si tener los dientes chuecos o los dientes derechos te hicieran más o menos”, agregó, a la vez que llamó a la población a enfocarse en sus cualidades y no en sus características físicas.