“Fox hasta lo reconoce; lo ha confesado cínicamente. Se probó una vez, se presentó una denuncia, porque salían mensajes de Los Pinos y la autoridad competente en ese entonces aseguró que sí, se había demostrado que salían esos mensajes en mi contra, la guerra sucia, el López Obrador, o Andrés Manuel, un peligro para México.”

En otro orden de ideas, señaló que en comparación con el proceso electoral en Estados Unidos, el de México es un día de campo , porque hay mucho más civilidad política.

“Pura diplomacia. Por eso, nosotros lo que decimos siempre es: ‘no fabriquen delitos, no quieran quitar el derecho de participar a nadie’. Y padecí un desafuero.”

–¿Aun con la guerra sucia?

–No. Es que la que yo padecí, no, no, nada qué ver; no, no... aquí ni a rasguño llega, no, no –respondió, al recordar las estrategias en su contra desde el desafuero hasta los sobornos en el caso Odrebrecht en la campaña de 2012.