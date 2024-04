Juan Pablo Reyes y César Arellano

Viernes 19 de abril de 2024, p. 9

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó que exista un periodo de cacería de brujas y destacó que debe ser imperativo el rendir cuentas ante la sociedad. Incluso señaló que el país se encuentra inmerso en un contexto político por lo que también es necesario reflexionar que hay opiniones emitidas en un contexto electoral.

No es que estemos en periodos de cacerías de brujas, sino simplemente periodos de rendición de cuentas, y no debemos temer a una denuncia ciudadana. Lo que debemos hacer es investigar correctamente, ver si hay responsabilidad y no dar por hecho que se trata a fuerza de una denuncia , señaló.

En Oaxaca, el integrante del máximo tribunal expuso que cuando algunos legisladores o algunos interesados de sacar raja política anuncian la necesidad de un juicio político nosotros tenemos experiencia en la historia de este país en relación con los juicios políticos .

Mejoras institucionales

Al inaugurar la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en esta entidad, afirmó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está abierto a escuchar todas las voces y las críticas que se le hagan al sistema de justicia, pues, a partir de ello, se podrán implementar mejoras institucionales que tomen en cuenta las necesidades y demandas de la sociedad y de los pueblos y comunidades que conforman el país.

Destacó que la responsabilidad del PJF, como parte integrante del Estado mexicano, es mantener incólume la Constitución, así como garantizar su eficacia y respeto. A partir de lo cual se debe generar una relación sinérgica de respeto y colaboración entre todos los poderes públicos que contribuya al fortalecimiento de la democracia, y sobre todo, al empoderamiento de los ciudadanos .

Aseguró que ante la etapa de cambios importantes que vive el país, se requiere de una justicia cercana, integral y transparente en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.