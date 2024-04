Consultado sobre la filtración de la denuncia contra Zaldívar y ex colaboradores, que ha mostrado corrupción en el Poder Judicial, Bátiz declaró: conocí el Poder Judicial cuando llegué a este cargo (consejero). Me he encontrado jueces, magistrados y servidores públicos en general de primera, honrados y capaces y también hemos sancionado a pillos por cosas administrativas y no me cabría la menor duda que haya también alguna corrupción .

Sin embargo, subrayó que quien tenga datos por algo de corrupción que lo señale y lo denuncie formalmente, pero no a partir de anónimos ni en un momento en el que esta denuncia que surge de la nada, que llega, que se parece mucho a lo publicado en un libro, y que surja en esta etapa política que vivimos y que estamos en campañas electorales, lo veo como una intención política sin duda y no estoy de acuerdo .

Sobre la investigación iniciada por el CJF ante la filtración, refirió que se ordenó por quien tiene la facultad para ello (la ministra Norma Lucía Piña Hernández), que es la presidenta de la Corte. No se consultó con el Consejo y eso es una decisión basada en nuestra propia legislación interna. La difusión (filtración) es una cosa indebida, lo haya hecho quien lo haya hecho, prácticamente al mismo tiempo en que se presentó la solicitud de investigación .

–¿Hay muchos casos como éste que se hubieran recibido por parte del Consejo?

–Anónimos no recuerdo, quizá alguno al inicio, pero en particular contra alguno. Nosotros (los consejeros) pedimos que (jueces y magistrados) el que quiera hacer una denuncia la haga, tiene toda la libertad. Cuidamos que no le perjudique y si es necesario cambiarlo de lugar para que no lo persigan en donde esté, lo hacemos. Tomamos los cuidados e investigamos todo lo que se denuncie, pero somos solamente investigadores en el área administrativa. Y por faltas administrativas no podemos revisar las sentencias. Eso tiene su propio camino y si se cometen delitos nosotros no somos el Ministerio Público. Eso sí que lo haga la Fiscalía o quien tenga datos de lo que denuncia ante la Fiscalía.