Denuncian violencia de colonos

En ese contexto, Humans Rights Watch denunció la violencia ejercida por colonos israelíes en Cisjordania en un reportaje publicado en su página de la red social X.

Los asentados israelíes agredieron, torturaron y cometieron actos de violencia sexual contra palestinos. Les han robado teléfonos, coches y ganado; los amenazan de muerte si no se marchaban definitivamente, y han destruido sus casas y escuelas , refiere el texto publicado por la organización no gubernamental. Las fuerzas de seguridad israelíes deberían detener esta hostilidad y frenar a los asentados. Pero no lo hacen , detalló.

El reportaje revela que de las más de 700 situaciones hostiles perpetradas por colonos que la Organización de Naciones Unidas registró entre el 7 de octubre y el 3 de abril, soldados israelíes estuvieron presentes en casi la mitad de ellas y no interfirieron.

Por otra parte, la ONG se preguntó qué hay acerca de la comunidad internacional, que también dispone de herramientas para intentar frenar esta campaña de violencia.