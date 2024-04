Reuters, Ap, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. 25

Teherán. Una base aérea militar iraní cerca de Isfahan fue atacada esta madrugada por Israel, informaron medios de prensa occidentales, al tiempo que la prensa estatal de Irán indicó que las defensas aéreas de la república islámica abatieron con éxito tres drones, agregó que se registraron tres explosiones cerca de Isfahan, y aseguró que sus instalaciones nucleares permanecen intactas .

Al cierre de esta edición, Israel, la Casa Blanca y el Pentágono no confirmaron el ataque a la república islámica reportado por medios occidentales, entre ellos ABC, NBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, Bloomberg y The Guardian, que citaron a funcionarios estadunidenses, luego de que Irán disparó –en represalia al bombardeo israelí a su consulado en Damasco, con saldo de 16 muertos el pasado 1º de abril– el sábado pasado más de 300 drones y misiles, la mayoría de ellos interceptados por Israel y sus aliados, incluido Estados Unidos.

Una fuente dijo a Reuters que Estados Unidos no estaba implicado, pero que Israel avisó que lanzaría el ataque.

Fuentes citadas por CNN indicaron que entre los blancos de la ofensiva no había instalaciones nucleares.

La agencia oficial Irna informó que no se registraron grandes daños ni amplias explosiones causadas por el impacto de una amenaza aérea .

Irán disparó baterías de defensa antiaérea en varias provincias, que no fueron identificadas, luego de que surgieron reportes de explosiones cerca de la ciudad de Isfahan, la tercera urbe más grande de Irán, 406 kilómetros al sur de Teherán con una población de cerca de 2 millones de personas, y en la que se encuentra una base aérea de gran tamaño, al igual que sitios vinculados con su programa nuclear, como la planta subterránea de enriquecimiento de uranio en Natanz, blanco en repetidas ocasiones de presuntos ataques de Israel.

Un alto funcionario estadunidense señaló a la cadena ABC, que fue la primera en informar, que no iba a hacer ningún comentario por el momento sobre el ataque a Irán y que Estados Unidos no podía confirmar los informes sobre ataques contra infraestructura en Irak y Siria.

La televisión estatal iraní difundió una alerta en pantalla en la que reconocía que hubo un fuerte ruido cerca de Isfahan. Después, la agencia oficial Fars indicó que hubo tres explosiones cerca de la base militar de Shekari, próxima a Isfahan.

La agencia Tasnim, al citar fuentes fiables , refirió que las instalaciones nucleares de la provincia de Isfahan estaban completamente seguras .

Las autoridades iraníes activaron entonces su defensas antiaérea en varias provincias, y se dispuso la suspensión de vuelos en todo el país, restricción que al cierre de esta edición había sido levantada, informó Al Jazeera. La agencia Fars señaló que las defensas aéreas se activaron en respuesta a un objeto que se sospechó era un vehículo volador no tripulado y que uno de los posibles objetivos era el radar del ejército.

La televisión estatal indicó que poco después de la medianoche se observaron tres aviones no tripulados en el cielo sobre Isfahan. El sistema de defensa se activó y destruyó estos drones en el cielo .

Hossein Dalirian, portavoz del programa espacial civil de Irán, señaló en la red social X: “Dijeron que disparamos 500 drones y misiles suicidas… ahora responden con tres cuadricópteros, todos los cuales fueron apagados”.