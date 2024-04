Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. 30

Campeche, Camp., La administración de la gobernadora Layda Sansores requirió a los policías, en protesta desde hace 33 días, la entrega de las 492 patrullas que están en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a fin de normalizar el servicio.

Los uniformados, por su parte, se negaron a acatar el oficio que les entregó personal de la Dirección Jurídica de la SPSC, pues aseguraron que no se cumplió con el protocolo al no acudir a ese acto de entrega algún representante de la Secretaría de la Contraloría y un notario público al servicio de los policías a fin de tener una garantía de que no se les acusará de alguna irregularidad en los vehículos.

También denunciaron que uno de los firmantes de la solicitud de entrega de las patrullas es Antonio Saradam Solís Santiago, en su calidad de director de la Policía Estatal Preventiva, quien, según la gobernadora, fue uno de los cesados de su cargo hace un mes y uno de los responsables del operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, el 15 de marzo, motivo por el cual están en paro desde el 16 de marzo.