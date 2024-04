Afp

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. 7

Nueva York. Taylor Swift lanza hoy The Tortured Poets Department, su 11 disco de estudio con el que promete volver a sacudir el universo pop.

El lanzamiento fue anunciado en febrero, durante la ceremonia de los Grammy en la que Swift conquistó por cuarta vez el premio de Álbum del año.

Y con este nuevo disco la cantante de 34 años, que inició su carrera en el country, apuesta a conquistar un quinto premio a disco del año.

Desde que reveló que el álbum saldría el 19 de abril, su legión de fanes ha trabajado sin cesar intentando adivinar el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas.

La teoría dominante es que The Tortured Poets Department (Departamento de los poetas torturados, en traducción libre) se centra en su ex, el actor británico Joe Alwyn, con quien se relacionó desde 2016 hasta el año pasado.

Alwyn (La favorita) y su colega Paul Mescal (Normal People) revelaron en 2022 que tenían un chat grupal titulado The Tortured Man Club (El club del hombre torturado), en el que también participaba el actor Andrew Scott (Fleabag, Ripley).

Los swifties creen que el título del nuevo disco alude a este círculo.

Todo vale en el amor y en la poesía... decía la primera publicación que Swift hizo en Instagram promocionando el álbum.

Entre los títulos de las canciones –que ya fueron revelados– figuran Down Bad, So Long, London, I Can Fix Him (No Really I Can) y The Smallest Man Who Ever Lived.

Post Malone y Florence and The Machine ya están confirmados entre las participaciones.

Letras sobre sus ex

Swift ya ha usado la fórmula ganadora de componer canciones inspiradas en sus ex novios, incluidos John Mayer y Jake Gyllenhaal.

Su actual pareja, el jugador de futbol americano Travis Kelce, ha elogiado el nuevo disco.

He oído una parte, sí, y es increíble , dijo Kelce a la prensa en febrero.

No puedo esperar para que finalmente salga y ella sacuda al mundo , agregó.

Y no es que Swift no haya sacudido a la industria pop ya el año pasado.