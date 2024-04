Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. a12

Jonathan dos Santos sorprendió ayer al confirmar su retiro de la selección mexicana de futbol, y aseguró que por ahora su prioridad es el América.

De pensar en dejar las canchas, el ex jugador del Barcelona actualmente atraviesa por un buen momento, toda vez que se ha convertido en una pieza clave en el plantel dirigido por el técnico brasileño André Jardine, por lo que más allá de buscar un lugar en el Tricolor de cara al Mundial de 2026, afirmó que desea tener un buen desempeño con las Águilas.

Siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la selección nacional, estoy cien por ciento concentrado en América, es mi prioridad porque me han dado todo. Estuve año y medio sin jugar, y la directiva apostó por mí, es lo menos que puedo hacer , comen-tó en zona mixta antes del clásico de este sábado ante Pumas.

Confesó que acudir a las concentraciones del conjunto tricolor en ocasiones le generaba problemas físicos, por lo que ahora prefiere evitar las sobrecargas de trabajo para mantenerse en un buen nivel.