Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de abril de 2024, p. 6

A pesar de la importancia que tiene la mecánica cuántica, a la mayoría de los físicos no les preocupa o no les interesa pensar en los fundamentos de esa área del conocimiento, porque consideran que los distraería innecesariamente de sus cálculos, de sus experimentos o de las aplicaciones de la teoría, dejarían de publicar y los castigarían, afirmó la especialista Ana María Cetto Kramis.

En el ciclo Avances humanísticos y científicos mexicanos , organizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), la investigadora ofreció la conferencia La mecánica cuántica desmistificada . Destacó que esta teoría estudia los sistemas atómicos, subatómicos y sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas, además de que observa todas las formas de energía que se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos.

Agregó que hace casi un siglo, en 1925, el físico teórico alemán Werner Karl Heisenberg publicó la formulación matricial de la mecánica cuántica, y en 1926 Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger propuso el modelo atómico cuántico no relativista.

Resaltó que la teoría tiene un gran impacto si se considera que es el fundamento de la fenomenología del átomo y sus partículas elementales; además, ha repercutido en áreas como la información, la criptografía y la química.

El poder de la mecánica cuántica puede medirse por su capacidad predictiva, así como por las aplicaciones en desarrollos; sin embargo, es una teoría incompleta, porque describe los fenómenos, pero no conoce sus causas, y nos priva de entender su esencia , sostuvo la física.