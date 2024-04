L

os vertiginosos avances de la ciencia en los tiempos recientes han dado lugar a invenciones y prodigios técnicos que caracterizan nuestra época, considerada el mundo moderno. Han desaparecido miedos ancestrales y recientes gracias al llamado progreso: los vampiros no salen de sus tumbas y muchas epidemias son sólo parte de una vieja Historia gracias a las vacunas. Los asilos que servían de encierro a los leprosos han desaparecido, la sífilis es curable, se avanza en la lucha contra el cáncer.

Pero si muchos miedos se han desvanecido, nuestro moderno mundo ha traído, a la par de sus progresivas ventajas, su cortejo de nuevos temores e inquietudes. La bomba atómica para empezar. Y, también, problema que altera la visión de los seres humanos y su filosofía, una transformación de la moral. Nuevas dudas, nuevos miedos, deseos impensables que ahora pueden realizarse.

Cambiar de sexo, gestar en vientres alquilados, cirugía plástica y nueva identidad, electricidad, teléfono, Internet, trenes de gran velocidad, aviones supersónicos, satélites, televisión, computadoras… La lista de deseos ahora posibles es vasta: nuevas invenciones que facilitan la vida diaria, que la transforman, sí, pero hasta dónde. Habría que preguntarse si no cambiamos nosotros mismos con todas esta y otras innovaciones. Surgen miedos desconocidos, producto de ese mismo progreso.

Ante la evolución de las capacidades cada vez más avanzadas de las máquinas, el ser humano de nuestros días teme ahora ser remplazado por ellas, volverse inútil, perder su empleo. ¿No desaparecen cajeras y vendedores en las tiendas? Obreros y técnicos se ven sustituidos a causa del rendimiento de nuevos aparatos y maquinarias inimaginables todavía ayer.

La inteligencia artificial se perfecciona día tras día. Las competencias entre los hombres y los robots se vuelve ruda. Los campeones de ajedrez juegan contra máquinas programadas por ellos mismos corriendo el riesgo de ser los perdedores, cuando no lo son ya. Resquemores y alarmas no son debidas a una exasperación de la sensibilidad exacerbada. Las causas no son subjetivas, son enteramente reales en algunos oficios y profesiones. Los ejemplos de trabajadores ya sustituidos por máquinas se van multiplicando en fábricas, oficinas y comercios. Si los profesores siguen presentes en las escuelas, existen enseñanzas a través de videos que suplantan a maestros en carne y hueso. Para qué hablar de agentes de tránsito suplidos desde hace buen tiempo con la instalación de semáforos y radares.