Editor Ricardo Guzmán Wolffer

Periódico La Jornada

Jueves 18 de abril de 2024, p. 35

Editorial

Las cantidades estratosféricas que gastan los partidos durante las campañas políticas, les fueron otorgados bajo supuestos inaplicables. En un mundo digitalizado, consciente de las obligaciones ambientalistas de gobierno y población, imprimir millones de pancartas, lonas, anuncios adheribles y demás publicidad no reciclable, no sólo es caro, afecta la salud ambiental y, sobre todo, es inútil para que la población decida sobre quién votar. Incluso, podría tener el efecto contrario: disuadir a la población de votar, por el hartazgo de ver las mismas caras durante meses en todas partes. El que haya pendones de varios candidatos en cada poste no logra que se conozcan sus plataformas políticas. Publicitar a candidatos plurinominales que ni siquiera serán votados, menos sentido tiene.

La elemental austeridad debe aplicarse en las propagandas electorales, en lugar de que los inamovibles partidos gasten para seguir recibiendo montos millonarios: sería más útil que se usaran en otras actividades de verdadero provecho general.

***