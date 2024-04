▲ Fue un error humano , argumentó el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier (centro), cuando se le preguntó por qué se publicó en la Gaceta Parlamentaria una minuta distinta a la avalada en el pleno sobre el sistema de pensiones, con cambios que no fueron avalados por el pleno. Ante el acalorado debate, decretó un receso en la sesión de ayer. Foto Cuartoscuro

Mier incluso admitió que desde el martes su bancada se percató de que el dictamen no correspondía a lo que turnó el equipo técnico a la mesa directiva , pero aun así fue el blanquiazul el que lanzó la alerta.

El lunes, la comisión votó un texto y envió otro, donde añadió que el fondo será administrado por un fideicomiso de carácter federal, no participable, cuando los cambios a una iniciativa ya aprobada en comisiones son atribución exclusiva del pleno. En el escándalo que obligó a levantar la sesión, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, puso de pretexto que fue un error humano . Justo detrás de él, Eduardo Villaseñor Cicero (PAN) paseó un cochinito de cartón con la leyenda: Tus pensiones no se tocan .

Morena insistió en atribuir a la secretaría técnica de la comisión, que preside Ivonne Cisneros, los cambios al documento. Sin embargo, diputados de esa instancia informaron que desde el martes alertaron a Cisneros de los cambios en la redacción.

La comisión, empero, agregó un párrafo completo en el dictamen que se publicó, para precisar el mecanismo de administración del fondo mediante un “fideicomiso público… que para tal efecto constituya la Secretaría de Hacienda en el Banco de México, como institución fiduciaria, que formará parte de la Federación y no será considerado entidad paraestatal”.

Mier insistió en que no hubo premeditación , e incluso el coordinador priísta, Rubén Moreira, señaló que todo parecía indicar que se trató de un error de transcripción de entre el proyecto de dictamen y el dictamen. Descarto mala fe , abundó.

En contraste, Jorge Romero (PAN) sostuvo que su bancada detectó al menos 10 cambios entre el dictamen votado el lunes y el publicado ayer. Además, expuso, existe el riesgo de que no sólo se tomen los fondos no reclamados de personas de más de 70 años, porque no se aclara en el dictamen qué se entiende por cuenta inactiva , y con ello se podrían destinar al fondo de pensiones los recursos de personas sin empleo formal por más de 10 años.