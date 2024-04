Néstor Jiménez

Jueves 18 de abril de 2024, p. 6

Cuernavaca, Mor., Ante el anuncio por parte de Arturo Zaldívar, sobre las denuncias y petición de juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, la candidata presidencial de la coalición opositora (PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, sostuvo que si se cuenta con pruebas, que presente lo que quiera presentar, pero dején de estar chillando . Además, ofreció todo su respaldo a Piña.

Durante un par de mítines que realizó ayer en Morelos, afirmó no tener conocimiento de las reuniones que, de acuerdo con la denuncia de Zaldívar, habrían tenido los líderes de los partidos que la impulsan con la presidenta del Poder Judicial. No hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto , agregó.

A la vez, Gálvez se pronunció a favor de iniciar un juicio político en contra del gobernador con licencia de esta entidad, Cuauhtémoc Blanco, actual candidato a una diputación federal por la vía plurinominal, pero aclaró que no es propuesta de ella, sino de legisladores morelenses.

La hidalguense encabezó un acto en el municipio de Yecapixtla, organizado en un sitio destinado para acampar, y en el que se dispusieron menos de 500 sillas para los asistentes.

En entrevista, se refirió a las denuncias que anunció Zaldívar junto con Morena, contra la ministra Norma Piña, luego que el ministro en retiro sostuvo que ésta incurrió en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos electorales, administrativos y políticos.