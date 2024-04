Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Jueves 18 de abril de 2024, p. 4

Por ser prófugo de la justicia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la candidatura del ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, postulado por el PAN a una diputación federal. A la vez, ratificó la del ex candidato presidencial de este partido Ricardo Anaya.

El partido Morena impugnó el aval del INE, a partir de tres argumentos: el ex mandatario tamaulipeco tiene doble nacionalidad; no cumple con la residencia efectiva necesaria en el país (seis meses antes de la elección) y es prófugo de la justicia.

El expediente tocó a Janine Otálora, quien antes de su exposición hizo pública su inconformidad porque dos de sus proyectos (el de García Cabeza de Vaca y el de Anaya) hayan sido filtrados a dos medios de comunicación, lo cual –dijo– le desató una presión política.

El primero en tomar la palabra fue Reyes Rodríguez Mondragón, quien alegó que no hay orden de aprehensión vigente en contra del ex gobernador y, por tanto, no tiene suspendidos sus derechos político electorales, más porque en el nuevo sistema de justicia debe mediar una declaratoria judicial al respecto .

Añadió que legalmente la persona está en libertad, entonces ¿cómo puede considerarse a un sujeto prófugo de la justicia? Parece que no se puede .

La ponente le respondió que actualmente hay dos causas en contra del ex mandatario: en 2021 se emitió una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada, como operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros; además, en 2024 también se libró orden de aprehensión por delincuencia organizada.