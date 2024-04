Le aprecio mucho el gesto de ayer, señor Presidente , le habría dicho Peña, según su propio relato. Gracias, Enrique, te comportaste como un demócrata, eso no lo voy a olvidar. Que estés bien , habrían sido las palabras finales de López Obrador, según asegura el periodista Maldonado que habría referido una fuente que presenció la breve llamada que duró apenas uno o dos minutos .

on más los títulos llamativos en la portada que las verdaderas revelaciones de Enrique Peña Nieto en el libro EPN, confesiones desde el exilio, publicado por Planeta bajo la firma de Mario Maldonado, periodista que se entrevistó en varias ocasiones con el político mexiquense en España y en República Dominicana.

El libro en mención encaja en el ámbito en que suelen moverse ciertas columnas periodísticas referidas a lo político: mensajes cuidadosos para destinatarios de élite. Podría pasar como una crónica política del peñismo, con algunos agregados del personaje central que, evidentemente, habrían sido seleccionados de entre la abundancia de plática que se habría producido en esas reuniones.

No hay confesiones impactantes o relevantes sino menores, pero sí un muy intencionado mensaje de concordia con el poder morenista; no hay exilio alguno desde el cual hable el ex ocupante de Los Pinos, sino una dorada estancia impune en el extranjero a pesar de la enorme corrupción y el gran daño que al país infligieron Peña y su pandilla (los intocables); tampoco hay sustento real para un subtítulo de tapa, Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI .

El libro en mención fortalece la especie que habla de entendimientos políticos implícitos o explícitos entre López Obrador y Peña Nieto y hace más visible el grado de impunidad de que ha disfrutado el priísta en agradecimiento por no haber usado su malfamada maquinaria de defraudación electoral en 2018.

Astillas

El rechazo judicial a la candidatura del ex gobernador panista García Cabeza de Vaca impacta en la marquesina electoral de Xóchitl Gálvez, quien había considerado al tamaulipeco como armador del programa de seguridad pública de su campaña presidencial… Los senadores del PAN solicitan juicio político a Arturo Zaldívar en función de su ejercicio como presidente de la Corte que fue, en continuación de la guerra de acusaciones que inició la ministra Norma Piña… ¡Hasta mañana!

