Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 18 de abril de 2024, p. 26

Quito. Lo que para muchos hace semana y media era una victoria indiscutible en la consulta popular de este domingo, hoy genera incertidumbre y hasta el riesgo de una derrota para el presidente Daniel Noboa. Primero, le afectó el asalto a la embajada mexicana, y ahora los apagones de energía eléctrica que en algunas ciudades fueron hasta de 32 horas.

Y a eso se suman medidas desesperadas: declarar dos días de feriado este jueves y viernes, además de acusar a su ministra de Energía, Andrea Arrobo, de sabotaje. Eso le ha provocado impactos negativos en su credibilidad y popularidad. Según el comunicado oficial, en estos dos días, los sectores estratégicos del gobierno estarán operativos y enfocados al 100 por ciento en la tarea de la resolución de la crisis energética .

De acuerdo con el consultor político Antonio Ricaurte, del barrido hecho en toda la web, y en todas las redes sociales, la conversación negativa sobre Noboa se incrementa de 28 a 69 por ciento. Los positivos están en orden de 8 por ciento, cuando hace dos semanas estaba por encima de 40 por ciento. Para Ricaurte, el error grave, al no haber planificado la crisis energética, y lo que es más complicado, haber dicho ayer: no habrá cortes de luz, y el día de hoy los cortes se han incrementado, ha producido una avalancha de críticas que disminuyen la aceptación y la credibilidad del presidente .

Y esto se expresa en las protestas que ayer se llevaron a cabo en las poblaciones con más apagones y con estudiantes universitarios en Quito que fueron reprimidos por la policía.