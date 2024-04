Ramallah. Israel mantuvo los bombardeos contra el enclave palestino con saldo de seis muertos en el mercado Sheik Radwan, en la ciudad de Gaza, en momentos en que el gobierno catarí afirmó que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas para un posible alto el fuego atraviesan una fase sensible .

Las negociaciones sobre Gaza están sufriendo tropiezos y estamos intentando superarlos para poner fin al sufrimiento , explicó el canciller y primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahma Thani, reportó la cadena de televisión catarí Al Jazeera.

Pedimos a todas las partes en la región que reduzcan la escalada , señaló, al afirmar que Doha condena el castigo colectivo que inflige Israel y el repunte de las tensiones en Cisjordania .

Además, criticó el doble rasero de la comunidad internacional respecto a los acontecimientos de los últimos meses en la región y abogó por la unificación de los estándares y reiteró su respaldo a la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.

Mientras, en la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad, que se celebra en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, iba a comenzar su discurso cuando fue bruscamente interrumpida por un hombre que la acusó de complicidad del genocidio en Gaza.

¡Señora Von der Leyen, esto es una detención ciudadana! Se le acusa de ayudar al genocidio en Gaza , gritó un hombre. Usted ha expresado su total apoyo a Israel al comienzo de este genocidio. La sangre de los niños palestinos está en sus manos .