Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de abril de 2024, p. 9

Aguascalientes, Ags., El músico y cantante británico, Gordon Matthew Thomas Summer mejor conocido como Sting, se presentó con gran éxito la noche de este martes en el Foro de las Estrellas, en el marco de la Feria de San Marcos, ante 25 mil personas que abarrotaron este espacio en donde miles incluso hicieron fila 24 horas para asegurar su lugar, toda vez que 98 por ciento de su aforo es gratuito.

Dentro del Sting 2024 Tour, su gira mundial, el artista hizo un gran performance de poco más de 90 minutos donde recorrió sus éxitos tales como Message In The Bottle, Englishman In New York, Spirits In The Material World, Fields Of Gold, All This Time, Every Breath You Take, entre otros, sin dejar de lado para el gran cierre Roxanne y Fragile, ésta última la interpretó de manera acústica.

El músico no decepcionó a sus seguidores, en su mayoría personas mayores de 45 años, aunque también se dejaron ver miles de jóvenes que acudieron al Foro de las Estrellas, el principal sitio que ha elevado sin duda la categoría de esta feria a escala internacional, sobre todo en los pasados tres años.