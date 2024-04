Siempre he mirado hacia el oeste (...) cruzo el Atlántico para ir a Brasil, a Argentina, a México, a Estados Unidos, Canadá, Chile, y, tengo tanto trabajo en esa parte del mundo que no miré lo suficiente al este , apuntó.

“Creo que la música latina está en un momento muy bueno. Ni siquiera El Quijote llegó tan lejos como lo está haciendo la música urbana de habla hispana en el mundo. Puedes ir a todas partes y encontrarás música escrita en español”, afirmó el compositor y cantante uruguayo en una entrevista con The Associated Press en Madrid. Estoy feliz de ver que (el español) abre las puertas a lugares que nunca pensé que podríamos llegar .

A medida que aumenta su repertorio, la composición también se complica. Escribir canciones, en lugar de ser más fácil con la experiencia, en mi caso siento que es cada vez más difícil. Una vez que has escrito 200 o 300 temas, todos y cada uno tienen que abrir un pequeño espacio, que está cada vez más lleno con tu repertorio , indicó Drexler.

Recurrir a la inteligencia artificial no es una opción, al menos por ahora, para él, pues dijo que trató de entender su funcionamiento y probó el ChatGPT. El resultado, aunque estaba perfectamente escrito, desde el punto de vista sintáctico, ortográfico , precisó, carecía de poesía.

Me gustan las biografías y los compositores, conocer la personalidad de un individuo, y los errores que te guían por lugares inesperados. Así que sigo prefiriendo las canciones escritas por seres humanos , agregó.

Aunque no descarta colaboraciones en el proceso creativo, como las canciones que firmó con Rubén Blades, C. Tangana y Noga Erez en su anterior disco, pues es un alivio para mí, me libera de mí mismo. Mi peor enemigo cuando se trata de escribir es mi pasado, mis obsesiones, mi forma de trabajar. Es lo que soy. Y estoy feliz de mostrarlo pero, al mismo tiempo, es una gran carga .

En ese ámbito, no se pone restricciones; podría trabajar con gente del “mundo del rap freestyle, del de las (...) canciones largas y cortas, de géneros diferentes, de generaciones distintas.