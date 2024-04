Ana Mónica Rodríguez

Jueves 18 de abril de 2024

Luego de ocho años de no pisar territorio mexicano y más de 30 de haber llegado por primera vez, Madonna regresa a la capital del país con Four Decades: The Celebration Tour, con cinco conciertos para festejar 40 años de una innovadora trayectoria que la ha convertido en una leyenda mundial y en la artista femenina con más ventas de todos los tiempos.

Louise Ciccone, nombre real de la diva del pop, nació en Michigan en agosto de 1958; comenzó su carrera de bailarina, compositora y cantante a finales de los años 1970 y ganó siete premios Grammy. También se ha desempeñado de productora, actriz y directora de cine, y durante cuatro décadas ha sido considerada una de las artistas y empresarias más ricas e influyentes del mundo.

A lo largo de su actual gira, diversos medios han descrito que colaboran con ella sus cuatro hijos y realiza 17 cambios de vestuario, con su perspectiva transgresora, sado, entre corsés, lencería, cristales y un original velo de novia.

Ahora en el Palacio de los Deportes, la intérprete de Material Girl continuará su gira, que inició el año pasado en Londres, y que reprogramó por motivos de salud, los cuales la llevaron a cuidados intensivos en junio de 2023 debido a una infección bacteriana.

La historia de mi vida

Hasta la fecha ha tenido gran éxito en taquilla en recintos de Europa, Estados Unidos y Canadá, donde sus seguidores han tenido un viaje emocional a través de su exitoso repertorio, en el que incluye joyas clásicas y otras que no había interpretado en el escenario en décadas.

En Barcelona expresó: quiero dar la bienvenida a mi historia: este espectáculo es la historia de mi vida a través de la música y el baile .

De la intérprete de 65 años de edad se recuerda que ha visitado México en cinco ocasiones; la primera hace más de 30 años en el Autódromo Hermanos Rodríguez (noviembre de 1993); dos en el Foro Sol en 2008 y 2012 y la última fue en el Palacio de los Deportes, en 2016.

Para el domo de cobre, se espera que uno de los momentos espectaculares sea la pasarela de sus bailarines, llamada vouguing, donde podrían subir al escenario algunos invitados sorpresa. Hace unos días, en Miami, el boricua Ricky Martin fue invitado a calificar en la pasarela a los bailarines en el tema Vogue, haciendo junto con Madonna vibrar en el Kaseya Center.

De la colosal The Celebration Tour se ha descrito que tiene guiños a los inicios de la artista cuando vivía en Nueva York, a su éxito meteórico, a los bajones personales y profesionales hasta llegar a su despertar espiritual. Es decir, el espectáculo captura el pasado de Madonna mientras mira hacia el futuro. La artista es dirigida por Jamie King, colaborador desde hace mucho tiempo y cuenta con la dirección musical de Stuart Price. Entre las canciones se incluyen Nothing Really Matters, Open Your Heart, Like A Prayer, Into The Groove y Crazy For You.

La gira de 80 fechas, producida por Live Nation, cerrará con un histórico concierto gratuito en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 4 de mayo en la playa de Copacabana, como broche de oro de su espectacular The Celebration Tour. Este evento inolvidable se convertirá en la pista de baile más grande del mundo y, según se anunció en la página web de la cantante, será transmitido en vivo por Tv Globo.

En la gira también ha tenido contratiempos y las quejas de los seguidores no se ha hecho esperar, como –entre otras– los dos fanáticos estadunidenses que presentaron en enero una denuncia contra la artista ante un tribunal civil de Nueva York, donde la acusan de negligencia por el retraso reiterado en el inicio de sus conciertos.