a primera sorpresa fue cuando el gobierno de Daniel Noboa declaró a Raquel Serur, nuestra embajadora en Ecuador, persona non grata, quien al llegar a México señaló que el encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare . En una reflexión publicada por El País sobre la irrupción de la fuerza pública en la embajada de México con lujo de violencia , ella se pregunta: ¿Qué los llevó a actuar de esa forma tan desproporcionada? ¿Cómo se atrevieron a romper la inviolabilidad de una sede diplomática? ¿Con qué derecho agreden físicamente al personal diplomático? ¿Con qué derecho hirieron nuestra dignidad? No existe justificación alguna para hacer lo que hicieron (Serur, Raquel, Mis últimas horas aciagas en el entrañable Ecuador , El País,14/4/24).

La transformación que ha sucedido en Ecuador tiene, desde el gobierno de Lenín Moreno, como eje el desmantelamiento del Estado, la arremetida contra lo público, la pérdida de soberanía por las graves concesiones que formaliza el país en el acuerdo militar con EU para enfrentar el conflicto interno armado y la lucha conjunta contra el crimen organizado trasnacional (sic), a lo que me referí anteriormente (ver Ecuador en la agenda imperial , La Jornada 22/2/24).

Los acuerdos encaminados por el ex presidente Lasso ya fueron ratificados por Noboa –no se requiere aprobación legislativa (¡!) siendo un tema tan vital para la democracia y estabilidad de ese país–.

Estas concesiones sobre la soberanía nacional dan a EU un papel decisivo de cogobernación, lo que explica la actitud desafiante y arrogante del mandatario, envalentonado por el poderío imperial, que frente al importante consenso alcanzado incluso en la OEA, la comunidad latinoamericana e internacional en condenar la violación de principios, recintos e inmunidades diplomáticas, diga que no se arrepiente de su decisión. López Obrador ya se había referido a que el asalto tan violento a nuestra embajada no lo hace un gobierno si no siente que tiene el respaldo de otros gobiernos o potencias . También AMLO señaló que hubo pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio por parte de los socios EU y Canadá, el que incluso se refirió a una presunta violación al derecho internacional, y en el caso de EU fue un boletín del Departamento de Estado.