Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 18 de abril de 2024, p. a12

Nadie, a excepción de su novio y un puñado de personas más, pensaron que Ana Paula Vázquez podría integrar la selección de tiro con arco que participará en los Juegos Olímpicos París 2024.

Si te soy sincera, creo que casi nadie tenía confianza en mí, a veces ni yo misma , contó la deportista a La Jornada.

Una operación en el hombro detuvo las aspiraciones de la atleta durante casi un año, lo que ocasionó que estuviera cerca de perderse el sueño olímpico.

“Mi novio siempre me dijo ‘tú puedes llegar a París’ y mis padres nunca quitaron el dedo del renglón. Yo flaqueé en algún momento, pero su soporte me dio seguridad en mí misma. Fue un proceso complejo y lo agradezco, porque salí de él mucho más fuerte.”

Darse por vencida nunca fue una opción para la arquera de 23 años de edad, quien aplicó un dicho que aprendió de su madre: Al toro, por los cuernos . Así, la tricolor logró sanar y ganarse un lugar para buscar una medalla en la capital francesa.

Mi mamá no me apapacha cuando tengo problemas, me motiva a resolverlos y eso me ha convertido en una persona resiliente, que no tiene miedo a las trabas que se presenten en el camino. Debía pasar por todo eso, perder un poco la esperanza para convertirme en la deportista que soy , revela Vázquez, quien tiene tatuada la frase en el brazo.

Diferentes habilidades

Cada una de las integrantes del equipo nacional cuenta con una habilidad especial, según relata la oriunda de Coahuila.