Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 18 de abril de 2024, p. 33

La candidata de la coalición que integran el PAN, el PRI y el PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que ella representa el cambio de verdad , frente a su adversaria de Morena, Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, por lo que envió un mensaje a los electores: “no se dejen engañar, porque Sandra Cuevas era del monrealato, este monrealato que cree que la Cuauhtémoc es suya y la mueve, y puede poner y quitar inclusive con la alianza de la oposición”.

Recordó que en 2021, Monreal puso a Sandra Cuevas en este espacio como venganza política hacia Claudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno. Todos supimos que fue el mismo equipo político, los vecinos, trabajadores, comerciantes, restauranteros; todos lo supimos, porque siguieron los mismos directores y colaboradores que siguen estando ahí desde hace 10 años que llegó Ricardo Monreal como delegado .

La aspirante de la alianza Va X la Ciudad de México confió en que ganará el 2 de junio, no sólo porque lleva la delantera en varias encuestas, sino porque durante las visitas a lecherías, volanteos y recorridos que realiza en parques, mercados y al tocar en las casas de la colonias Condesa, Peralvillo, Buenos Aires y Atlampa, entre otras, “no hay un día en que no me digan: ‘sáquenlos’”.

Entrevistada en el parque México, la residente de la colonia Hipódromo señaló que es notable el abandono en el que se encuentra la demarcación por la que transitan más de 5 millones de personas al día, “desde la inseguridad hasta servicios públicos: baches, basura, tiraderos, luminarias sin funcionar; además, hay cobro y extorsión por parte de las autoridades.