os misioneros no llegan a un páramo social y religioso. Dependiendo del espacio geográfico al que arriban con el propósito de difundir un mensaje y ganar adeptos para su causa, las condiciones del entramado social y cultural producen distintas respuestas de los misionados, es decir, de personas locales que rechazan, son indiferentes, o aceptan y modifican la propuesta religiosa exógena.

Las condiciones del terreno en que incursionan los misioneros pueden ejemplificarse con el caso de la Ciudad de México. Enviados de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur y la del Norte llegaron a la capital del país prácticamente al mismo tiempo. Lo hicieron a principios de 1873, por separado, ya que tenían diferencias respecto al tema de la esclavitud. Los metodistas del sur consideraron legítima la posesión de esclavos y formaron, en 1844, un cuerpo eclesiástico separado del metodismo norteño.

El obispo John C. Keener, de la Iglesia Metodista Episcopal del Sur, se apersonó en la Ciudad de México el 29 de enero de 1873. La urbe lo impresionó: El estilo de la arquitectura y la solidez de los edificios me asombraron. Al ir en coche de la estación [de ferrocarril] al hotel Iturbide [hoy Centro Cultural Banamex, en la avenida Francisco I. Madero, Centro Histórico], me parecía una visión oriental, esa ciudad edificada en el interior del país, me traía a la memoria la Ciudad de Florencia y la arquitectura de Miguel Ángel .

Pronto descubrió que en la antigua México/Tenochtitlan había núcleos protestantes/evangélicos bien consolidados y liderazgos muy activos. Conoció a Sóstenes Juárez, profesor de primaria, que había formado parte de la resistencia contra los invasores franceses y los conservadores que los apoyaban. Sóstenes, según algunas fuentes, era primo de Benito Juárez, alcanzó el grado de mayor en el ejército republicano juarista. Encarcelado por ser opositor a Maximiliano de Habsburgo, Sóstenes Juárez inició la lectura de la Biblia, lo hizo en francés, ya que dominaba el idioma. El resultado de la lectura fue un cambio de perspectiva: “Yo que había anhelado la libertad de acción para mi país, ahora anhelaba la libertad del espíritu para mis compatriotas que se hallaban bajo el yugo de Roma. Veía patentemente que la lectura de ese pequeño libro habría de libertarles de la tiranía romanista […]. Resolví que cuando saliera de mi cárcel política, trataría de salvar a mis paisanos todos, a mi querido pueblo mexicano, de la cárcel religiosa en que se hallaba arrojado”.