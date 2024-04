M

ario Renato vMenéndez Rodríguez fue un periodista que vivía al ritmo de la rotativa. Ahí trabajaba todos los días, comía y dormía. Su reloj interno estaba sincronizado con los sonidos del rugir de las imprentas, sus alarmas y los gritos de los obreros; un paisaje sonoro que lo revolucionó corporalmente e iba entrando en un trance, como cuando los magos se preparan.

Su muerte es el preludio de la extinción de una especie. El fin de una forma de hacer periodismo impreso diario.

Hay que ser jodedor , me dijo el día que le llevé el primer ejemplar de La Jornada Maya , anticipando su enorme sonrisa. Lo conocí a principios de los años 80, cuando aceptó mis primeras colaboraciones en la revista Por Esto!

En abril de 2015 nos volvimos a encontrar cuando en Mérida lo busqué para informarle que me enviaban a fundar la edición peninsular; no me dejó terminar. “Ya lo sé, me lo dijo Andrés Manuel la semana pasada. Cree que nos vamos a pelear. ‘¿Cómo crees?’, le dije, ‘si Fabrizio trabajó conmigo y conozco a Carmen. Son bienvenidos.’”

Vestía de blanco totalmente; guayabera larga clásica de lino almidonada con mancuernillas al puño; impecable pantalón con los filos planchados, zapatos de gala, igual de blancos que las canas y su dentadura de personaje.

Periodista, comunista, socialista, marxista, leninista, guerrillero, cacique, líder e iniciado, demandó al Estado mexicano por haberle destruido su imprenta y se enfrentó al gobierno que lo encarceló por editar Por Qué?, la revista que se convirtió en el icono de una verdad. Luego se exilió en Cuba en los años 70.

Enormes fueron sus enemigos, severos halcones de la talla de Gustavo Díaz Ordaz, Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari; a todos ellos les debe los exilios del país.

En Cuba ejerció en la agencia Prensa Latina como un corresponsal sui generis en todo el bloque socialista, como agente especial de Fidel Castro, su amigo. Regresó a México gracias a que varios personajes intervinieron con el gobierno para que ejerciera otra vez, entre ellos Carmen Lira. En la capital editó el semanario Por Esto!, hasta que tuvo que volver a La Habana por la desavenencia con Carlos Salinas de Gortari.

¿Y cómo hizo para volver a levantar un periódico acá en Yucatán?, le pregunto. Es complicado, responde. En Mérida se bromea diciendo que Menéndez no es un apellido, sino es una enfermedad y, en efecto, esa enfermedad se llama periodismo.

El origen es el Diario de Yucatán , fundado hace 100 años por su abuelo. A principios de los años 60 del siglo pasado Mario Renato y su primo Carlos fueron nombrados directores, pero tuvieron fuertes diferencias. Uno era liberal y el otro católico. Es una historia shakespeariana digna de investigarse. Es también parte de la historia del sureste y ese sabor que entinta a Yucatán.