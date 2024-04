Juan Pablo Reyes y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de abril de 2024, p. 3

Los principales operadores del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para presionar a jueces y magistrados con el objetivo de obtener resoluciones a modo, en casos de relevancia, tenían posiciones claves en la Judicatura Federal que les permitían influir en los juzgadores, según la denuncia anónima que motivó el inicio de una investigación en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Se trata de Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF y hoy jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, ex director del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecm), y Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP)

Según la acusación, tanto el ministro en retiro como sus principales colaboradores vulneraron la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, para satisfacer los intereses de terceros o los del propio Zaldívar.

Según el documento, del cual tiene copia La Jornada, Carlos Antonio Alpízar es señalado como el operador más importante de Arturo Zaldívar para obligar a los juzgadores a dictar fallos en favor de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno federal.