U

na imagen, por abstracta que sea, no deja de ser imagen, es decir, algo concreto.

Ciertos pensamientos son imágenes no obstante ser, y muy claros, pensamientos. Tiendo en ocasiones a de ellos pensar (¿imaginar?) que son más el producto de la (una, aunque potente) imaginación que del razonamiento. Lo que solemos llamar frases célebres (o en grado menor, según cierta en su tiempo popular revista, citas citables ), los aforismos, el fragmento filosófico, las que por comodidad denominaremos desviaciones del pensamiento (no necesariamente lo son) de los personajes de algunas novelas (verbigracia, una disertación lezamiana – Oppiano Licario– sobre Picasso y Rousseau, el Aduanero), provienen de o pertenecen a esa área digamos fronteriza de la actividad mental: Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César . Yo sólo sé que nada sé . Pienso, luego existo . Y así.