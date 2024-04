¿C

ómo se utilizaron los 261 millones de pesos que asignó el Instituto Nacional Electoral a organizar y promover el voto en el extranjero? Esperaban un millón de sufragios, pero los resultados son muy pobres. Sólo se registraron 226 mil 661 solicitudes, apenas 44 mil más que hace seis años, en las elecciones de 2018. No sólo falló la promoción. El comité especial para el voto en el extranjero rechazó a 39 mil 724 ciudadanos, a quienes avisaron por correo electrónico que su solicitud había sido aprobada. Además amenaza con denunciar penalmente a algunos cuya documentación presenta, a juicio del comité, algunas irregularidades. Hay indignación, hay frustración entre los ciudadanos rechazados. El comité especial lo preside el consejero Arturo Castillo y tiene como integrantes a las consejeras Carla Humphrey y Beatriz Zavala. Forman el grupo, con Jaime Rivera, Martín Faz y Dania Ravel, que viene de los años en que presidió el instituto Lorenzo Córdova. Han hecho lo imposible por detener a la nueva presidenta, Guadalupe Taddei, en su esfuerzo para sacar adelante el proceso electoral más grande de la historia del país, al mismo tiempo que lucha contra los malos manejos. Ese grupo es el que impidió que Taddei nombrara nuevos funcionarios, personas idóneas (es inaudito, pero el instituto opera con encargados del despacho ); también hicieron un desastre del primer debate presidencial, no quedaron satisfechos los ciudadanos con el encuentro en que no hubo confrontacion cara a cara entre los candidatos. Ni las aspirantes quedaron conformes, están exigiendo cambios en el diseño… o posiblemente al menos una no asistirá al segundo debate. Ahora se presenta este nuevo problema, el rechazo de casi 40 mil ciudadanos que querían votar desde el extranjero. Dice el comité que sí podrán votar, el plazo vence el 5 de mayo. ¿Cómo? Volviendo al tema de los 261 millones de pesos, será preciso que la presidenta Taddei exija cuentas y dé vista al órgano de control interno. ¿Cómo gastaron tanto dinero si no hubo promoción en el extranjero? A este renglón destinaron supuestamente 112 millones, pero nuestros paisanos nunca se dieron cuenta. Los resultados serían todavía más pobres si no fuera por el apoyo de la canciller Alicia Bárcena a través de los consulados.