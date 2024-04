▲ El magistrado del histórico juicio que enfrenta el ex presidente Donald Trump en Nueva York ya seleccionó a siete de los 12 miembros del jurado que sellará la suerte del magnate, a quien advirtió que no tolerará intimidaciones en la sala . En un proceso que parece ir más rápido de lo previsto, el juez tomó juramento ayer a siete jurados, además de seis suplentes, en este mediático juicio donde se sienta por primera vez en la historia de Estados Unidos un ex presidente en el banquillo de los acusados en una causa penal. Las audiencias de selección se reanudan mañana. En la imagen, el ex gobernante al detenerse a conversar con la prensa tras salir de la corte en Manhattan. Foto Ap