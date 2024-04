Afp, Europa Press, Sputnik Y Xinhua

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de abril de 2024, p. 24

Jerusalén. Irán e Israel continúan cruzando amenazas y aumentando los temores de una escalada en Medio Oriente, con la guerra en Gaza como telón de fondo, mientras los líderes mundiales instan a Tel Aviv a no tomar represalias por el bombardeo iraní, sin precedente, que tuvo lugar el fin de semana, en respuesta al ataque a su consulado en Siria que dejó 16 muertos.

Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, aseguró que su país no se quedará con los brazos cruzados ante tamaña agresión y que Irán no saldrá indemne .

Israel aseguró a los países árabes que su respuesta al ataque de Irán no los pondrá en peligro, según difundió ayer la emisora pública israelí Kan. De acuerdo con este informe, Jordania, Egipto y los estados del Golfo no deben temer, pues cuando llegue la respuesta, se llevará a cabo de tal manera que Irán no pueda implicarlos en la represalia.

“Tendremos que reaccionar (…) Y espero sinceramente que les sirva de lección, de que no se puede atacar a un país soberano sólo porque te parezca factible”, declaró el legislador israelí Yuli Edelstein, que preside la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset (parlamento unicameral).

Mientras decide cómo responder, Tel Aviv anunció que lanzó una ofensiva diplomática contra Teherán y llamó a 32 países a imponer sanciones contra su programa de misiles y declarar a la Guardia Revolucionaria iraní organización terrorista .

El gobierno de Estados Unidos se pronunció ayer de manera favorable, y anunció que habrá nuevas sanciones al programa de armamento de iraní y señaló que espera medidas similares de sus socios y aliados.